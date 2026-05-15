Camera, Giachetti si toglie le manette: ha interrotto l’occupazione

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Roberto Giachetti

Il deputato di Iv Roberto Giachetti, che si era incatenato in Aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l’occupazione. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. ANSA

“Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. Lo aveva detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Una sceneggiata in grande stile, il tutto nell’emiciclo deserto.

Giacchetti ha svelato alcuni retroscena della sua protesta in diretta a Un Giorno da Pecora. “Le manette sono legate allo scranno, le ho dovuto comprare a un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere – ha spiegato -. Se devo fare la pipì? Ho un pannolone, ho pensato a tutto. Non mi muovo da qui.”

Poi, invece, si è mosso.

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