Camera, Giachetti si toglie le manette: ha interrotto l’occupazione

Il deputato di Iv Roberto Giachetti, che si era incatenato in Aula alla Camera per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai, ha interrotto l’occupazione. A breve terrà un punto stampa a Montecitorio. ANSA

“Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. Lo aveva detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Una sceneggiata in grande stile, il tutto nell’emiciclo deserto.

Giacchetti ha svelato alcuni retroscena della sua protesta in diretta a Un Giorno da Pecora. “Le manette sono legate allo scranno, le ho dovuto comprare a un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere – ha spiegato -. Se devo fare la pipì? Ho un pannolone, ho pensato a tutto. Non mi muovo da qui.”

Poi, invece, si è mosso.