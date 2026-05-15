Trieste, bambini delle elementari bendati, scalzi e bagnati per ‘sentirsi’ come i clandestini

“Da Trieste arrivano immagini vergognose di bambini costretti dalle maestre a camminare scalzi sui sassi per ‘sentirsi’ come migranti clandestini”

“Scene inaudite che non pensavamo di dover mai commentare: le maestre di questa scuola elementare di Marostica (Vi), hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello a questi piccoli!”, così l’europarlamentare della Lega Anna Cisint e il Senatore Dreosto. “Prima – proseguono Cisint e Dreosto – hanno simulato a scuola la rotta balcanica, portando dei bambini a camminare scalzi, bagnati e bendati sui sassi.

Dopo, evidentemente non contente, li hanno portati a Trieste, in piazza Libertà, in mezzo ai clandestini, dove solo pochi giorni fa, tra l’altro è accaduto l’ennesimo gravissimo fatto di sangue tar extracomunitari. Come Lega siamo pronti a presentare un’interrogazione al ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e al ministro dell’interno Matteo Piantedosi per segnalare questa situazione inaccettabile e chiedere immediati provvedimenti nei confronti di queste maestre. Ma quante di situazioni così ci saranno!!? I bambini non si toccano, concludono Cisint e Dreosto.

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