Caso Ramy, cambia l’imputazione per il carabiniere

MILANO, 16 FEB – Omicidio stradale ma per “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. Cambia cosÃ¬ l’imputazione, che prima era solo di omicidio stradale, per il carabiniere alla guida dell’ultima macchina che inseguÃ¬, il 24 novembre 2024, lo scooter guidato da Fares Bouzidi e con in sella Ramy Elgaml, che morÃ¬ nello schianto al termine dell’inseguimento di 8 km.

E’ quanto emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata oggi dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini con l’aggiunto Paolo Ielo. In sostanza, al carabiniere viene riconosciuto che stava “adempiendo” ad un dovere, dato che Bouzidi Ã¨ stato anche giÃ condannato per resistenza per quella fuga. Avrebbe, perÃ², tenuto una distanza troppa ravvicinata in relazione alla velocitÃ . Da qui la condotta colposa. Per lui anche le lesioni nei confronti di Fares sono per “eccesso colposo nell’adempimento del dovere”. (ANSA)