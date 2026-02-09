Milano: arrestato per furto Fares Bouzidi, l’amico di Ramy

Ãˆ stato arrestato con lâ€™accusa di furto aggravato Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su cui – il 24 novembre 2024 – viaggiava Ramy Elgaml, morto in un incidente durante un inseguimento dei carabinieri.

Ãˆ successo nella serata di sabato 7 febbraio. A innescare lâ€™intervento della polizia, poco dopo le 23, Ã¨ stato un cittadino che ha segnalato due persone che stavano spingendo una moto in via Elba a Milano (zona piazza Piemonte). Sul posto Ã¨ intervenuta la volante Bonola dellâ€™Upg e i due, nel frattempo raggiunti da altri due ragazzi, sono stati intercettati in via Pirandello. La moto, una Yamaha TenerÃ©, era stata rubata poco prima in via Marenco.

Le manette sono scattate sia per Bouzidi che per un presunto complice. Gli altri due ragazzi, che secondo gli investigatori avrebbero fatto da palo, sono stati indagati a piede libero.

Chi Ã¨ Fares Bouzidi

Bouzidi, come detto, era alla guida del Tmax a bordo del quale câ€™era Ramy Elgaml. Al giovane Ã¨ stato contestato lâ€™omicidio stradale, stessa accusa cui deve rispondere il carabiniere alla guida della Giulietta coinvolta nellâ€™incidente.

