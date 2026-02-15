Kaja kallas: “Russia allo sbando, economia a pezzi”

“La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime”. Lo ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza , spiegando che “oggi la Russia è allo sbando, la sua economia è a pezzi, è tagliata fuori dai mercati energetici europei e i suoi cittadini fuggono“.

Per Kallas “la minaccia più grande ora è che Mosca possa ottenere più vantaggi al tavolo delle trattative di quanto abbia raggiunto sul campo di battaglia”. “Tutto inizia in Ucraina , ma sappiamo che la meta finale della Russia non è il Donbass”, ha proseguito, sottolineando i continui tentativi di sabotare o indebolire i paesi dell’Ue.

L’Unione europea dovrebbe definire le sue richieste chiave alla Russia prima dei colloqui di pace sull’Ucraina. “Ciò che conta di più dell’avere un posto a tavola è sapere cosa chiedere quando ci si siede”, ha sottolineato Kallas. “Ecco perché ho proposto agli Stati membri un mandato concreto per le richieste che avremmo rivolto alla Russia. Quindi, chiunque si presenti a quel tavolo, individualmente o bilateralmente, dovrebbe chiedere queste cose ai russi”, ha dichiarato. ”In estone abbiamo un detto che dice che se chiedi molto, ottieni poco; se chiedi poco, ottieni niente; e se non chiedi niente, paghi di più”, ha detto. ADNKRONOS