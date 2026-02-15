Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato rumeno

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo – poi arrestato dalla polizia – ha improvvisamente afferrato per le gambe una bimba di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L’episodio Ã¨ accaduto in pieno giorno, intorno all’ora di pranzo.

La donna Ã¨ riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Il padre Ã¨ a sua volta intervenuto per bloccare l’aggressore, aiutato da alcuni passanti e dagli addetti alla vigilanza, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La bambina Ã¨ stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura di un femore.

La polizia ha arrestato l’uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, per sequestro di persona – aggravato, in quanto commesso ai danni di un minore di 14 anni – e lesioni personali aggravate.

L’individuo Ã¨ stato posto a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell’attivitÃ istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

