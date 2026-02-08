Trasportava un quintale di cocaina nel camion, arrestato rumeno

La Polizia di Stato ha arrestato, a Massa-Carrara, un cittadino di nazionalitÃ romena, trovato in possesso di oltre un quintale di cocaina ad alta purezza

L’uomo viaggiava a bordo di un camion con targa straniera, fermato nella zona industriale di Massa, nei pressi dello stadio, durante un controllo scattato per una sosta sospetta in un’area spesso colpita da furti ai mezzi di trasporto.

Fin dalle prime verifiche il conducente Ã¨ apparso molto agitato e non Ã¨ stato in grado di spiegare il motivo della sua presenza sul posto, nonostante dichiarasse che il carico di fertilizzanti fosse diretto in Puglia.

L’intervento di un’unitÃ cinofila antidroga ha portato ad approfondire i controlli: il cane ha segnalato il camion e, nella cabina del camion, nascosti tra il rivestimento interno e la carrozzeria, sono stati trovati 100 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore a un quintale.

La droga sequestrata, dal valore stimato di almeno tre milioni di euro sul mercato all’ingrosso, era destinata alle piazze di spaccio del Nord-Ovest. Su disposizione della Procura, l’uomo Ã¨ stato trasferito nel carcere di Massa.ANSA