Francia, Bardella: “Jack Lang chiese la depenalizzazione dei rapporti sessuali con i bambini”

Jordan Bardella, a proposito dei passati legami di Jack Lang con Jeffrey Epstein: “Non ho mai capito la compiacenza dell’establishment politico e mediatico nei confronti di Jack Lang, che aveva firmato una lettera aperta chiedendo la depenalizzazione dei rapporti sessuali con i bambini.” (intervista a BFMTV)

Effettivamente Jack Lang firmò una petizione su Le Monde nel 1977 chiedendo una revisione delle leggi sui rapporti sessuali non violenti con i minori, tenendo conto del consenso. Nel 2021 poi la liquidò come “assurdità”.

Quanto a Epstein, ha ammesso di avere avuto legami con lui (incontri, favori), ma ha affermato di non essere stato a conoscenza dei suoi crimini all’epoca.

Il quotidiano francese Le Monde ha riportato che Lang, 86 anni, conosceva Epstein da diversi anni e che gli chiedeva favori come l’uso della sua auto o del suo aereo per sé o per la sua famiglia.

Il sito web investigativo francese Mediapart ha anche riferito che nel 2016 Epstein ha fondato una società con sede nelle Isole Vergini americane, metà delle cui azioni erano di proprietà della figlia maggiore di Lang, Caroline. E proprio in seguito alla rivelazione della creazione di una società offshore nelle Isole Vergini con Jeffrey Epstein, Caroline si è dimessa dal sindacato dei produttori indipendenti.

Caroline è anche presente nel testamento finanziario di Epstein, un particolare che non può più essere ignorato.