Epstein files, Francia: si dimette la figlia dell’ex ministro Jack Lang

L’ex ministro francese Jack Lang e la figlia nei documenti su Epstein

L’ex ministro della Cultura francese Jack Lang e sua figlia Caroline, produttrice cinematografica, sono stati entrambi nominati nell’ultima pubblicazione di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Mentre Lang, che attualmente dirige il prestigioso Istituto del Mondo Arabo di Parigi, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei crimini di Epstein quando sono diventati conoscenti, sua figlia ha reagito alle notizie dimettendosi dalla carica di presidente dell’Unione Indipendente di Produzione Francese (SPI).

Il quotidiano francese Le Monde ha riportato che Lang, 86 anni, conosceva Epstein da diversi anni e che gli chiedeva favori come l’uso della sua auto o del suo aereo per sÃ© o per la sua famiglia.

Il sito web investigativo francese Mediapart ha anche riferito che nel 2016 Epstein ha fondato una societÃ con sede nelle Isole Vergini americane, metÃ delle cui azioni erano di proprietÃ della figlia maggiore di Lang, Caroline. E proprio in seguito alla rivelazione della creazione di una societÃ offshore nelle Isole Vergini con Jeffrey Epstein, Caroline si Ã¨ dimessa dal sindacato dei produttori indipendenti.

Caroline Ã¨ anche presente nel testamento finanziario di Epstein, un particolare che non puÃ² piÃ¹ essere ignorato.