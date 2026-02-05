Bozza dl, piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni ad agenti

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

centri sociali

ROMA, 05 FEB – Il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico sarÃ  disposto dal giudice con la condanna per una serie di delitti, che vanno dall’attentato per finalitÃ  terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri: Ã¨ quanto prevede una scheda di sintesi del decreto sicurezza, il cui esame Ã¨ previsto nel Consiglio dei ministri di oggi.

Il questore, secondo la scheda, puÃ² prescrivere al condannato di comparire personalmente una o piÃ¹ volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui Ã¨ disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.

“Dell’accompagnamento e dell’ora in cui Ã¨ stato compiuto” il fermo preventivo “Ã¨ data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (…) ordina il rilascio della persona accompagnata”. Ãˆ quanto si legge ancora nel testo della piÃ¹ recente bozza del dl sicurezza, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici. “Al pubblico ministero Ã¨ data altresÃ¬ immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui Ã¨ avvenuto”, si legge ancora nel testo. (ANSA)

Articoli correlati

torino violenze martello

Martellate a poliziotto, Angelo Simionato ai domiciliari

violenze a Torino

Violenze Torino, due dei 3 arrestati sono giÃ  liberi

Mussolini

I nipoti di Mussolini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *