Amministrazione Trump: ‘Europa incubatore di terrorismo ed estremisti di sinistra’

L’amministrazione Trump torna ad attaccare l’Europa, definendola un “incubatore di minacce terroristiche” ed “estremisti di sinistra”

Le parole sono contenute in un rapporto sulla Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali “minacce” che incombono su Washington: “Narcoterroristi e bande internazionali”, “terroristi islamisti storici” ed “estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti”.

Trump: “L’Europa agisca per porre fine al suo declino”

“È evidente a tutti che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti a esse associati. Più queste culture straniere si espandono, e più a lungo persistono le attuali politiche europee, maggiore sarà l’incidenza del terrorismo”, si legge nel documento. “In quanto culla della cultura e dei valori occidentali, l’Europa deve agire ora e porre fine al suo ostinato declino”, afferma poi il testo.

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