Berna, transgender allontanata da una piscina per nudisti riservata alle donne: è polemica

Domenica scorsa, la polizia è intervenuta presso la piscina Marzili di Berna per allontanare una donna transgender dalla zona riservata alle donne, a seguito di un alterco. Il Comune di Berna si è successivamente scusato, riconoscendo un “errore di valutazione della situazione”.

“L’allontanamento è stato un errore”, ha ammesso lunedì il Comune di Berna, precisando che la donna allontanata dalla zona nudista “Paradiesli”, riservata alle donne, aveva in realtà il diritto di accedervi. “Tutte le persone che si identificano come donne e vivono come tali hanno accesso a quest’area“, ha dichiarato il Comune.

La donna in questione non veniva percepita come tale dagli altri bagnanti a causa di alcune caratteristiche fisiche, e la situazione è degenerata. Quando i colloqui con il servizio di sicurezza privato non sono riusciti a placare gli animi, la direzione della piscina ha deciso di chiamare la polizia per allontanare la donna transgender, che si è rifiutata di andarsene.

In una dichiarazione, la famiglia della donna ha definito l’intervento della polizia “sproporzionato”. Hanno spiegato che sei agenti di polizia hanno placcato la donna transgender a terra prima di ammanettarla.

Il dipartimento sportivo intende comunicare in futuro le regole di accesso in modo più chiaro.

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