Paura in pizzeria: nordafricano minaccia clienti con una spranga

PADOVA – Ha minacciato, senza apparente motivo, i clienti di una pizzeria con un bastone d’acciaio. Poi, quando dal locale Ã¨ stato allertato il 112, si Ã¨ rifugiato in un casolare abbandonato. La movimentata nottata tra sabato e domenica si Ã¨ conclusa con una denuncia per un 35enne nordafricano, senza dimora e con diversi precedenti penali, che ora deve rispondere del reato di porto abusivo.

La paura

La vicenda Ã¨ cominciata nella serata del 31 gennaio in una pizzeria di via dei Colli, zona Brusegana. L’uomo ha iniziato a minacciare i clienti del locale brandendo un troncarami telescopico in acciaio, un utensile per potare le piante che il 35enne ha brandito come una spranga. A quel punto Ã¨ stato allertato il 112 e l’uomo Ã¨ fuggito.

I carabinieri, raccolte testimonianze e descrizioni fornite dai presenti, hanno avviato le ricerche, che si sono poi concluse in uno stabile abbandonato poco distante dalla pizzeria. LÃ¬ il 35enne si era rifugiato, venendo rintracciato con ancora addosso l’utensile da giardinaggio che Ã¨ stato sequestrato. Identificato in un cittadino nordafricano senza una dimora fissa e con precedenti per episodi simili, Ã¨ quindi stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

