Brindisi, fumano sul bus e aggrediscono autista: denunciati nordafricani

BRINDISI – Sono stati denunciati i giovani che lo scorso 4 maggio hanno aggredito verbalmente l’autista di un autobus urbano della Stp che li aveva rimproverati, poiché fumavano a bordo del mezzo. Lo stesso è stato poi soccorso dal 118, in preda a un malore. Si tratta di due ragazzi originari del Nord Africa, da tempo in Italia, e di una minorenne.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, l’autista si era accorto della presenza di alcuni ragazzi che fumavano all’interno del bus, incuranti del disagio provocato agli altri passeggeri. Quando il conducente li ha invitati a rispettare le regole e a spegnere le sigarette, il gruppo avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi e invettive. La situazione è rapidamente degenerata fino a provocare un malore all’autista, che ha dovuto interrompere la corsa e ricorrere alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Determinante l’arrivo degli agenti delle Volanti della Questura di Brindisi, che hanno riportato la calma evitando ulteriori conseguenze per i passeggeri presenti sul mezzo e limitando i disagi legati allo stop del servizio.

I tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di interruzione di pubblico servizio. Sono inoltre in corso ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti su eventuali sanzioni amministrative e sull’adozione di misure di prevenzione.

Al termine delle procedure, la ragazza minorenne è stata affidata alla madre, mentre uno dei due giovani è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio.

L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati disposti dal Questore di Brindisi dopo le criticità emerse durante una riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura lo scorso 26 febbraio, dedicata proprio alla sicurezza a bordo dei mezzi pubblici cittadini.

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