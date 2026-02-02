Epstein files, si dimette il laburista Peter Mandelson

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Peter Mandelson

Lord Peter Mandelson lascia il Partito Laburista britannico dopo essere apparso in mutande nei documenti di Epstein

Mandelson Ã¨ un politico laburista britannico, ex parlamentare, ex Commissario europeo per il Commercio e membro della Camera dei Lord. Secondo recenti resoconti della BBC e di altri, ieri si Ã¨ dimesso dal Partito Laburista, lo stesso di Starmer, citando i legami con Jeffrey Epstein rivelati in documenti statunitensi appena pubblicati, per evitare di mettere in imbarazzo il partito, ma ha ha negato di aver commesso illeciti.

(Grok) I legami di Lord Mandelson con Epstein sono di dominio pubblico dall’inizio degli anni 2000, con un’indagine approfondita iniziata nel settembre 2025, quando i documenti portarono alle sue dimissioni da ambasciatore nel Regno Unito. Le nuove rivelazioni hanno portato alle sue dimissioni.

Secondo alcuni resoconti (ad esempio, Guardian e Telegraph), il primo ministro Keir Starmer inizialmente lo difese nonostante le email note.

Articoli correlati

Epstein e Miroslav Lajcak

Epstein files, Slovacchia: si dimette consigliere per la sicurezza nazionale Miroslav Lajcak

Epstein

“Chi ha coperto per tutti questi anni tale schifo?”

Mamdani e madre

La madre di Mamdani citata nei documenti di Epstein

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *