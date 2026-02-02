Epstein files, si dimette il laburista Peter Mandelson

Lord Peter Mandelson lascia il Partito Laburista britannico dopo essere apparso in mutande nei documenti di Epstein

Mandelson Ã¨ un politico laburista britannico, ex parlamentare, ex Commissario europeo per il Commercio e membro della Camera dei Lord. Secondo recenti resoconti della BBC e di altri, ieri si Ã¨ dimesso dal Partito Laburista, lo stesso di Starmer, citando i legami con Jeffrey Epstein rivelati in documenti statunitensi appena pubblicati, per evitare di mettere in imbarazzo il partito, ma ha ha negato di aver commesso illeciti.

(Grok) I legami di Lord Mandelson con Epstein sono di dominio pubblico dall’inizio degli anni 2000, con un’indagine approfondita iniziata nel settembre 2025, quando i documenti portarono alle sue dimissioni da ambasciatore nel Regno Unito. Le nuove rivelazioni hanno portato alle sue dimissioni.

Secondo alcuni resoconti (ad esempio, Guardian e Telegraph), il primo ministro Keir Starmer inizialmente lo difese nonostante le email note.