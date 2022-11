Malore fatale, 46enne trovato morto dalla moglie

Ascolta l'articolo

Tragedia a Sforzacosta di Macerata, dove un uomo è stato trovato senza vita in casa. La vittima è il 46enne Alessandro Aloisi. L’allarme è scattato nella serata di ieri, intorno alle 18, quando la moglie del 46enne è rientrata nell’abitazione e ha trovato il marito privo di sensi riverso il pavimento. A stroncarlo un malore risultatogli fatale.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il 46enne, senza esito. Il medico dell’emergenza non ha potuto far altro che constatare il decesso di Aloisi. Come da prassi, sono intervenute le forze dell’ordine: sul luogo del fatto i carabinieri della Compagnia di Macerata. Viste le cause naturali della morte, la salma è stata subito rilasciata alla famiglia per la camera ardente e i funerali.

Non sono stati quindi disposti ulteriori esami sul corpo del 46enne. La notizia del decesso di Aloisi si è subita diffusa nella piccola frazione di Macerata, lasciando sgomenti i residenti. Lo scrive il giornale locale picchionews.it