Ragazzo accerchiato e accoltellato: violenza brutale a Milano

carabinieri e ambulanza

In tre lo accerchiano all’altezza di via Salasco, in zona UniversitÃ  Bocconi a Milano. Tirano fuori almeno un coltello. E lo colpiscono con la lama sulla testa sull’addome. Una violenza inaudita, che finisce quando il ragazzo si accascia al suolo. Sono circa le 3 e mezza di domenica notte.

Aggressione in via Salasco

Quello a terra Ã¨ un ventitreenne italiano. Lo soccorre, pochi minuti dopo, un equipaggio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con l’ambulanza. Il giovane Ã¨ stato accoltellato in testa e sull’addome. Il personale sanitario lo trasporta di corsa al Policlinico, in codice rosso. Ora Ã¨ ricoverato in prognosi riservata ma non Ã¨ in pericolo di vita.

Tre contro uno armati di coltello

In via Salasco arrivano anche i militari del Nucleo Radiomobile e quelli della compagnia Milano Porta Monforte. Secondo la prima ricostruzione, i tre aggressori sono fuggiti senza lasciare tracce. I tre sconosciuti hanno aggredito il ventitreenne per motivi ancora in corso di accertamento. Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere della zona, per dare un volto ai responsabili.
www.milanotoday.it

