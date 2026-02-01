Meloni: ‘a Torino colpito lo Stato, la magistratura faccia la sua parte’

Giorgia Meloni

Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando le violenze al corteo per Askatasuna: "Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni". ANSA

Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando le violenze al corteo per Askatasuna: “Questi non sono dissenso nÃ© protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciÃ² che sono, senza sconti e senza giustificazioni”. ANSA

“Non manifestanti, ma nemici dello Stato”

“Quanto accaduto Ã¨ grave e inaccettabile”, scriveva Meloni ieri sui social, ricordando come “uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente Ã¨ stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia”. Per Meloni “le immagini dellâ€™agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato”.

“A farne le spese – le parole della premier – sono state le Forze dellâ€™ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. A loro va la mia piena solidarietÃ , insieme a quella ai cittadini danneggiati, che hanno pagato il prezzo di una violenza cieca e deliberata”, aggiunge, concludendo che “questi non sono dissenso nÃ© protesta: sono aggressioni violente con lâ€™obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciÃ² che sono, senza sconti e senza giustificazioni”.

Per contrastare la violenza e la criminalitÃ  “il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare lâ€™impunitÃ . Ora Ã¨ fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perchÃ© non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre cittÃ  e aggredisce chi le difende”, ha aggiunto Meloni. “Difendere la legalitÃ  non Ã¨ una provocazione: Ã¨ un dovere. Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati allâ€™impunitÃ  e sta, senza ambiguitÃ , dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile”, la conclusione.

