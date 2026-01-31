Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica da Mattarella

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È stato lo stesso cantante, attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, ad aver comunicato di essere stato insignito dell’onorificenza. Jovanotti ha dedicato la nomina ai suoi genitori, alla sua famiglia, al suo Paese e, ovviamente, a tutti i suoi fan che “hanno reso possibile ciò che sembra impossibile”.

Il video dell’annuncio

Il cantante ha condiviso con tutti i suoi follower un video dove si mostra visibilmente emozionato e grato per l’onorificenza conferitagli. “Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un’onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica. Ho anche la spilla”. Inizia così il filmato dove, in cravatta e doppiopetto, Jovanotti annuncia di essere diventato Commendatore. “Sono Commendatore ed è un grande onore, che voglio condividere con voi, perché è un on ore legato al lavoro, al mio lavoro di artista. E mi fa piacere che ci sia scritto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Quindi vi riguarda: io sono “in arte Jovanotti”, grazie a chi rende possibile questa arte” ha detto il cantante.

LEGGI ANCHE

► Jovanotti positivo al Covid, è vaccinato

Il pensiero ai genitori

“Mi viene da pensare ai miei genitori: sarebbero molto orgogliosi di questo ragazzino che scappava per fare il dj”, ha detto Jovanotti ricordando i genitori scomparsi. Il cantante ha poi messo in chiaro una cosa: rimarrà lo stesso di sempre, “state pensando: uè cummenda, ma tranquilli, io sono sempre quello lì”, ha detto rassicurando il suo pubblico.

La gratitudine al presidente Mattarella

“Grazie al presidente Mattarella, perché è un grande presidente, non perché ha fatto me commendatore, anzi, questo potrebbe essere un passo falso, ma perché è un grande presidente a prescindere. E dedico questa onorificenza a voi e alle mie ragazze che sono al settimo cielo, molto orgogliose del loro babbo e marito” ha concluso.

tgcom24.mediaset.it