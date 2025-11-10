Regione Lazio, 2 milioni di euro per progetti sanitari a Gaza

ROMA, 10 NOV – “Di fronte alla sofferenza nessuno puÃ² voltarsi dall’altra parte. Con questa consapevolezza sono volato nei Territori palestinesi, dove ho incontrato il Ministro della Salute dell’AutoritÃ nazionale palestinese, Majid Abu Ramadan, per definire i progetti sanitari che realizzeremo a sostegno della popolazione di Gaza e Cisgiordania.

Oltre 2 milioni di euro, stanziati all’unanimitÃ dal Consiglio regionale, che presto si trasformeranno in aiuti concreti grazie anche alla collaborazione con il nostro Ministero degli Esteri. Il Lazio c’Ã¨, con fatti, responsabilitÃ e solidarietÃ ”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (ANSA)