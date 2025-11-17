Berlino: stop divieto all’export di armi a Israele

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

cancelliere Friedrich Merz

Berlino toglie il divieto all’export di armi ad Israele

Il governo federale tedesco rimuove il divieto all’esportazione di armi a Israele a partire dal 24 novembre 2025, lo comunica il portavoce del Governo tedesco all’agenzia di stampa Dpa. Il governo tedesco aveva imposto ad agosto limitazioni alla fornitura di armi che sarebbero state impiegate dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza.

Israele: bene Berlino sulla revoca dell’embargo armi

“Accolgo con favore la decisione del cancelliere Merz di revocare la decisione relativa all”embargo’ parziale. Invito gli altri governi ad adottare decisioni simili, seguendo l’esempio della Germania”. Lo ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar. rainews.it

Articoli correlati

missione Unifil Libano

Unifil, bersagliati da fuoco israeliano in Sud Libano

Francesco Rocca

Regione Lazio, 2 milioni di euro per progetti sanitari a Gaza

Benjamin Netanyahu

Turchia: mandato d’arresto a Netanyahu per ‘genocidio’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *