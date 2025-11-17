Berlino: stop divieto all’export di armi a Israele

Berlino toglie il divieto all’export di armi ad Israele
Il governo federale tedesco rimuove il divieto all’esportazione di armi a Israele a partire dal 24 novembre 2025, lo comunica il portavoce del Governo tedesco all’agenzia di stampa Dpa. Il governo tedesco aveva imposto ad agosto limitazioni alla fornitura di armi che sarebbero state impiegate dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza.
Israele: bene Berlino sulla revoca dell’embargo armi
“Accolgo con favore la decisione del cancelliere Merz di revocare la decisione relativa all”embargo’ parziale. Invito gli altri governi ad adottare decisioni simili, seguendo l’esempio della Germania”. Lo ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar. rainews.it