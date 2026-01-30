Islam, Indonesia: coppia frustata per violazione della sharia, lei sviene sotto i colpi

A Banda Aceh, in Indonesia, un uomo e una donna sono stati puniti con 140 frustate con l’accusa di aver bevuto alcol e di aver fatto sesso fuori dal matrimonio. Secondo un giornalista di Agence France-Presse presente sul posto, i due sono stati colpiti con un bastone di rattan in un parco pubblico mentre decine di persone assistevano all’esecuzione della pena.

La donna Ã¨ svenuta per la violenza delle percosse ed Ã¨ stata portata via in ambulanza. La polizia religiosa della cittÃ ha fatto sapere che 100 frustate sono state inflitte per il rapporto sessuale e 40 per il consumo di alcol.

Puniti anche un agente della polizia religiosa e la sua compagna

Oltre alla coppia sono state punite altre 4 persone, tra cui un agente della polizia religiosa e la sua compagna. I due sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi in un luogo privato e hanno ricevuto 23 frustate a testa. “Non facciamo eccezioni” ha commentato il capo della polizia della sharia di Banda Aceh, Muhammad Rizal.

La provincia di Aceh, sull’isola di Sumatra, Ã¨ l’unica provincia indonesiana in cui la Sharia Ã¨ applicata in modo totale e rigoroso dopo una concessione speciale del governo centrale che risale al 2001.

