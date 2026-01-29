Varese, coltello a scuola: minorenne in questura

ImolaOggiCRONACA, News 2026

scuola

Un giovane Ã¨ rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, stava giocando con un coltello a scuola. L’altro giovane Ã¨ stato portato in questura per accertamenti. Ãˆ successo a Varese, all’istituto superiore Daverio Casula Nervi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe da escludere le ipotesi di aggressione volontaria o di una lite finita male.

La sfida durante l’intervallo

Sarebbe stato uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, a portare a scuola la lama. Si trattava di un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri. Mentre erano nei bagni della scuola, durante l’intervallo, i due avrebbero iniziato a usare la lama per gioco, probabilmente nell’ambito di una sfida. Uno dei due, 14enne che frequenta la prima liceo, Ã¨ rimasto ferito lievemente a un pollice. L’altro, che aveva portato il coltellino, Ã¨ invece andato in questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annunciato pesanti conseguenze che saranno decise nel corso di un prossimo consiglio di classe. tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

coltello nello zaino

Scuola, 13enne in classe con coltello di 22 cm

ministro Valditara

Metal detector nelle scuole, firmata circolare da Valditara e Piantedosi

liceo classico Giulio Cesare di Roma

Studente preso di mira dal professore perchÃ© cattolico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *