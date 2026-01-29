Varese, coltello a scuola: minorenne in questura

Un giovane Ã¨ rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, stava giocando con un coltello a scuola. L’altro giovane Ã¨ stato portato in questura per accertamenti. Ãˆ successo a Varese, all’istituto superiore Daverio Casula Nervi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe da escludere le ipotesi di aggressione volontaria o di una lite finita male.

La sfida durante l’intervallo

Sarebbe stato uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, a portare a scuola la lama. Si trattava di un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri. Mentre erano nei bagni della scuola, durante l’intervallo, i due avrebbero iniziato a usare la lama per gioco, probabilmente nell’ambito di una sfida. Uno dei due, 14enne che frequenta la prima liceo, Ã¨ rimasto ferito lievemente a un pollice. L’altro, che aveva portato il coltellino, Ã¨ invece andato in questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annunciato pesanti conseguenze che saranno decise nel corso di un prossimo consiglio di classe. tgcom24.mediaset.it