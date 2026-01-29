Malore durante allenamento di beach volley, muore 34enne

Una serata come tante, scandita dallo sport e dallâ€™energia di un allenamento, si Ã¨ trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti

Gianmarco Da Villi, 34 anni, residente a MaserÃ e molto legato alla frazione di Bertipaglia, si Ã¨ improvvisamente accasciato mentre si stava preparando a scendere in campo per una partita di beach volley al centro sportivo di Saonara.Â Il malore lo ha colpito mentre si preparava a scendere in campo. In pochi istanti Gianmarco si Ã¨ accasciato davanti agli altri giocatori.

Una dottoressa presente sul posto Ã¨ intervenuta immediatamente, praticando le prime manovre salvavita mentre veniva richiesto lâ€™arrivo dellâ€™ambulanza. Il ricovero urgente allâ€™ospedale di Padova, perÃ², non Ã¨ riuscito a cambiare lâ€™esito: lâ€™aneurisma aveva giÃ causato unâ€™emorragia cerebrale gravissima. Dopo tre giorni di terapia intensiva, nella giornata di lunedÃ¬ Ã¨ stata dichiarata la morte cerebrale.

Nelle ore successive i familiari hanno autorizzato lâ€™espianto di organi e tessuti. […]

www.padovaoggi.it