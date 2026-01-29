Kallas: “La Russia sta fallendo sul campo di battaglia”

“La Russia sta fallendo sul campo di battaglia,quindi sta cercando di trasformare l’inverno in un’arma. L’UE sta rispondendo con il più grande pacchetto di aiuti invernali di sempre. Proprio oggi abbiamo fornito altri 500 generatori e 50 milioni di € per il supporto energetico.

Parallelamente, aumentiamo la pressione sulla Russia. Oggi l’UE ha inserito la Russia nella lista nera per rischio di riciclaggio di denaro. Ciò rallenterà e aumenterà i costi delle transazioni con le banche russe.”

Lo scrive Kaja Kallas su X.