Kallas: “La Russia sta fallendo sul campo di battaglia”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

“La Russia sta fallendo sul campo di battaglia,quindi sta cercando di trasformare l’inverno in un’arma. L’UE sta rispondendo con il più grande pacchetto di aiuti invernali di sempre. Proprio oggi abbiamo fornito altri 500 generatori e 50 milioni di € per il supporto energetico.

Parallelamente, aumentiamo la pressione sulla Russia. Oggi l’UE ha inserito la Russia nella lista nera per rischio di riciclaggio di denaro. Ciò rallenterà e aumenterà i costi delle transazioni con le banche russe.”

Lo scrive Kaja Kallas su X.

Articoli correlati

Kaja Kallas

Kallas: ‘inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio’

Kaja Kallas

Kallas: “10 milioni di euro per il tribunale che dovrà perseguire i leader russi”

Kaja Kallas

Kallas: “Putin prenderà sul serio i negoziati solo se lo costringeremo”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *