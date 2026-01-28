L’UE ha appena firmato la sua condanna a morte

di Laura Aboli – L’UE ha appena annunciato un cosiddetto accordo di libero scambio “storico” con l’India, orgogliosamente descritto come la madre di tutti gli accordi, che copre il 25% del PIL mondiale e un terzo del commercio mondiale.

CiÃ² che non vi diranno Ã¨ che questo accordo non Ã¨ crescita, Ã¨ una resa totale.

L’Europa sta stipulando un accordo di libero scambio da una posizione di estrema debolezza, dopo aver deliberatamente smantellato la propria base industriale attraverso l’autosabotaggio energetico, il dogma climatico, l’eccessiva regolamentazione, le sanzioni e la sistematica delocalizzazione della produzione. Non si liberalizza il commercio quando si Ã¨ forti, lo si fa quando non si Ã¨ piÃ¹ competitivi e si ha bisogno di importazioni a basso costo per mascherare il declino.

L’India offre manodopera giovane, bassi costi, protezione statale dell’industria e una produzione in rapida espansione.

L’Europa porta con sÃ© prezzi elevati dell’energia, lavoratori anziani, PMI in difficoltÃ e oneri normativi cosÃ¬ gravosi che produrre qualsiasi cosa localmente Ã¨ diventato un atto di eroismo.

Questo accordo non rende l’Europa piÃ¹ competitiva, ma la rende irrilevante come produttore.

La produzione si sposterÃ verso est, la creazione di valore si sposterÃ verso est, cosÃ¬ come l’occupazione, le competenze e il know-how industriale.

L’Europa si ritroverÃ a consumare ciÃ² che non produce piÃ¹, governata da regole che non imporrÃ piÃ¹ a nessuno se non a se stessa, mentre i politici celebreranno cifre del PIL che non significano nulla per le persone che guardano le loro cittÃ svuotarsi.

Il libero scambio tra partner disuguali non crea equilibrio, ma accelera il collasso.

L’Europa Ã¨ finita.

