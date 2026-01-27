Putin: ‘il Nord Stream 2 può funzionare, ma Washington non vuole’

Vladimir Putin

Vladimir Putin: “C’è ancora un tubo del Nord Stream 2, che non è danneggiato e può trasportare 27,5 trilioni di metri cubi di gas. Basta che il governo tedesco prenda una decisione oggi e domani apriamo il rubinetto, ma non lo fanno perché Washington dice di no.”

I geni europei hanno ormai completamente vietato il gas russo, più economico, per poter importare il GNL più costoso dagli Stati Uniti, il Paese che trae profitto dalla loro deindustrializzazione e che sta attivamente cercando di annettere il territorio di un Paese della NATO.

Una lezione magistrale di economia e geopolitica dall’Europa!

Lom scrive su X il giornalista Afshin Rattansi, pubblicando il video.

