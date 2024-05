Roma, palpeggia una donna e la colpisce con una catena: arrestato bengalese

Violenza sessuale a Torpignattara. Un uomo ha avvicinato una donna e l’ha palpeggiata. Allontanato ha tirato fuori una catena dalla tasca e l’ha colpita

Il fatto è avvenuto intorno alle 22:00 di venerdì sera sulla via Casilina, all’altezza dell’incrocio con via dell’Acqua Bullicante. Nonostante lo choc, la vittima, una donna di 36 anni, è riuscita a fuggire e a recarsi immediatamente al commissariato Porta Maggiore dove ha raccontato tutto ai poliziotti. Dopodiché è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Vannini.

La donna ha formalizzato la denuncia sabato pomeriggio. È quindi partita la caccia all’uomo da parte della polizia. Grazie alla descrizione dettagliata della vittima, l’aggressore è stato rintracciato e bloccato a stretto giro dagli agenti di Porta Maggiore sulla via Casilina, poco distante dal luogo dell’aggressione. Con indosso ancora il giubbotto descritto dalla vittima nella tasca dello stesso è stata rinvenuta anche la catena utilizzata per colpire la 36enne.

Accompagnato negli uffici del commissariato Porta Maggiore di polizia è stato identificato in un cittadino del Bangladesh di 25 anni. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto con le accuse di violenza sessuale, porto di oggetti atti a offendere e lesioni è stato portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione della magistratura.

