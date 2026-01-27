Antisemitismo, Meloni: “morbo che è tornato a diffondersi”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Giorgia Meloni

“Purtroppo, a distanza di molti anni, l’antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l’obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale”.
Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Giorno della Memoria.  ANSA

Articoli correlati

segre valori antifascisti

Mattarella: “Nessun posto per odio e antisemitismo”

Noemi Di Segn

Comunità ebraiche: “il saluto romano sia reato”

Maurizio Gasparri

Gasparri: “una legge che sanzioni in maniera più severa l’antisemitismo”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *