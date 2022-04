Firenze, dr. Vincenzo Todaro stroncato da malore

Firenze, 24 aprile 2022 – Ha avuto un malore improvviso e a nulla sono valsi i soccorsi. Lutto a Firenze per la morte di Vincenzo Todaro, medico di 46 anni molto conosciuto. Svolgeva l’attività di ginecologo in diverse strutture. Tra le altre anche Villa Donatello, collaborando anche con l’ospedale di Careggi. Un fulmine a ciel sereno per i colleghi e le pazienti del dottor Todaro. La sua scomparsa lascia attonito l’ambiente della sanità fiorentina.

Vincenzo Todaro collaborava anche con Synlab. Riceveva in diversi studi medici, tra cui anche quello delle Misericordie in via del Sansovino e a Novoli. Una persona dalle grandi qualità professionali e umane che adesso in tanti ricordano sui social network. www.lanazione.it

