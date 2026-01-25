Ruba borsa da 10mila euro in treno, arrestato algerino giÃ  espulso

Era riuscito a non dare nell’occhio per un po’, ma il suo guardare con insistenza i bagagli dei passeggeri riposti nelle cappelliere Ã¨ parso sospetto agli agenti della polfer. CosÃ¬ per il ladro, 36 anni, algerino, con precedenti alle spalle, sono scattate le manette.

Il furto sul Malpensa Express

L’episodio risale ai giorni scorsi quando il 36enne Ã¨ stato arrestato dagli agenti in borghese e impegnati nei servizi antiborseggio dopo aver rubato la borsa di una viaggiatrice a bordo del Malpensa Express. Non un bagagliaio qualsiasi ma una borsa del valore di circa 10mila euro.

Poco prima di arrivare alla fermata di Milano Bovisa, si Ã¨ appropriato del bagaglio per poi scendere dal treno. Ma Ã¨ stato seguito e bloccato dai poliziotti che hanno recuperato la borsa che Ã¨ tornata nelle mani della proprietaria. Per il 36enne Ã¨ scattato lâ€™arresto per furto aggravato. Dagli accertamenti Ã¨ emerso che l’uomo avrebbe violato anche un decreto di espulsione emesso dal questore di Como.

