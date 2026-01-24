Milano, palpeggia un 12enne sul bus: arrestato egiziano

Ha palpeggiato un ragazzino di 12 anni su un autobus. Il giovanissimo Ã¨ riuscito a scendere, spaventatissimo, e ha chiesto aiuto al 112 permettendo l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il bruto.

Ãˆ successo venerdÃ¬ sera, 23 gennaio, in via Padova a bordo di un autobus della linea 56. Protagonista un uomo egiziano di 58 anni, che ha ripetutamente palpeggiato il ragazzino. Questi, a un certo punto, Ã¨ riuscito a scappare fuori dall’autobus, all’altezza di una fermata, e terrorizzato ha chiesto aiuto.

L’arresto

I carabinieri del radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno raggiunto l’autobus. L’uomo, vedendoli, ha cercato di scappare in mezzo alla folla, ma dopo un breve inseguimento a piedi Ã¨ stato bloccato e arrestato. Ora si trova nel carcere di San Vittore. Risponde di violenza sessuale aggravata.

www.milanotoday.it