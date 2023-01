Malore nella notte, Roberto muore a 51 anni

E’ morto la notte del 30 dicembre a causa di un malore Roberto Fanutti, tecnico nel settore della distribuzione delle bibite. Cinquantuno anni era originario di Basiliano ma dopo aver abitato per molto tempo a Udine si era trasferito da poco a Pasian di Prato.

Diplomato come geometra all’istituto Marinoni di Udine, aveva lavorato per molto tempo a Tavagnacco e da due anni in un’azienda di Tolmezzo.

I funerali di Roberto Fanutti si terranno martedì 10 gennaio alle 12 nella chiesa del cimitero di San Vito. www.friulioggi.it