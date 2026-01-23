Eurodeputato belga: “le dichiarazioni Zelensky a Davos sono indecenti”

Zelensky ha attaccato l’Europa dicendo che manca volontà politica contro Putin. Il commento dell’eurodeputato belga Elio Di Rupo:

“Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky a Davos sono semplicemente indecenti.

Fin dal primo giorno di guerra, gli europei sono stati presenti. L’Unione Europea ha mobilitato decine di miliardi di euro per sostenere l’Ucraina militarmente, economicamente e con aiuti umanitari. Queste somme colossali, finanziate dai cittadini europei, spesso vanno a scapito di altre politiche essenziali che sono disperatamente sottofinanziate.

E non è ancora abbastanza.

Gli ucraini continuavano a chiedere l’utilizzo dei beni russi congelati, ponendo gravi rischi legali e finanziari agli Stati membri, in particolare al Belgio, senza la minima esitazione. Come se fosse tutto perfettamente naturale. Come se l’Europa dovesse pagare, rimanere in silenzio e assumersi la responsabilità.

Più di recente, gli europei hanno intensificato gli sforzi per offrire all’Ucraina solide garanzie di sicurezza dopo il conflitto. Anche in questo caso, questo non è chiaramente sufficiente per Zelensky.

Le sue osservazioni sono uno schiaffo in faccia agli europei. Un segno di disprezzo per coloro che hanno sostenuto il suo Paese negli ultimi quattro anni. I suoi commenti sembrano mirati principalmente a lusingare l’ego di Donald Trump.

Il presidente ucraino sembra aver fatto la sua scelta. Gli Stati Uniti. Benissimo. Ma allora, sia chiaro: gli europei devono smettere di pagare il conto e smettere di sfinirsi nel tentativo di costringere l’Ucraina a entrare nell’Unione Europea a qualsiasi costo.”