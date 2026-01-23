AI a scuola, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 24 gennaio 2026

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 24 gennaio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata, si parlerà di Intelligenza artificiale nella scuola, ovvero, della legge 132/25, dei suoi limiti, del suo utilizzo massiccio per cercare di capire quali siano o quali possano essere i vantaggi, i limiti, ma soprattutto i pericoli, in particolare su bambini e adolescenti, anche alla luce del fatto che le piattaforme IA vengono scambiate, soprattutto dagli adolescenti, per studi di psicoterapia con tutti i rischi connessi al ricorso ad agenti virtuali per problematiche cliniche reali.

Gli adolescenti chiedono a “ChatGPT” conforto e ascolto in situazioni di ansia, sintomi depressivi o per altri disagi esistenziali. Le piattaforme di IA, che non sono in grado di affrontare problemi individuali, vengono erroneamente scambiate per veri e propri studi di psicoterapia.

Armando Manocchia ne parlerà con l’autorevole e graditissima ospite, la prof.ssa Patrizia Scanu, Insegnante, Psicologa e “Gestait Canzelor”.