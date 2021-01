“Di Covid muoiono solo i vecchi”, maestra licenziata a Treviso

E’ stata licenziata dal ministero dell’Istruzione Sabrina Pattarello, la maestra di una scuola elementare di Treviso finita al centro delle polemiche per le teorie negazioniste esposte ai bambini. L’insegnante, assunta con contratto speciale anti-Covid, non indossava la mascherina in aula e diceva ai piccoli alunni che “di coronavirus muoiono solo i vecchi”, invitandoli quindi ad avvicinare i banchi e non proteggere se stessi e i compagni.

A confermare la notizia è stata la dirigente scolastica che, riporta Il Gazzettino, ha spiegato: “Il contratto è stato risolto. Mercoledì è stato l’ultimo giorno della docente”.

A volere la maestra fuori dalla scuola sono stati soprattutto i genitori degli alunni che hanno più volte protestato perché la donna non insegnasse più ai loro figli. Nella vicenda era intervenuto anche il sindaco di Treviso, Mario Conte e, in seguito, anche il Prefetto. tgcom24.mediaset.it

