Zelensky: “ho chiesto a Trump altri missili”

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Un buon incontro con @POTUS: produttivo e sostanziale. Abbiamo discusso del lavoro dei nostri team e praticamente ogni giorno ci sono riunioni o comunicazioni. I documenti sono ora ancora meglio preparati. Oggi abbiamo anche parlato della difesa aerea per l’Ucraina.

Il nostro precedente incontro con il Presidente Trump ha contribuito a rafforzare la protezione dei nostri cieli e spero che questa volta la rafforzeremo ulteriormente. L’ho ringraziato per il precedente pacchetto di missili di difesa aerea e ne ho chiesto uno aggiuntivo. Proteggere vite umane, la nostra resilienza e i nostri sforzi diplomatici congiunti. Grazie!”

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2014341255430377723