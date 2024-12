Milano, appartamento pieno zeppo di refurtiva: arrestati 3 algerini

Zaini, borse, trolley. Furti mirati, con lo stesso modus operandi e concentrati soprattutto negli aeroporti e nelle stazioni di Milano. E un appartamento pieno zeppo di refurtiva. Arrestati a Milano tre giovani algerini. All’arrivo dei poliziotti si sono dichiarati tutti minorenni. Solo uno di loro lo era ed è stato portato al carcere minorile Beccaria. Gli altri due sono stati trasferiti a San Vittore.

Il furto a Linate

Dal furto di una valigia a tanti altri colpi. Gli agenti di polizia dell’Upg sono intervenuti nella mattinata di venerdì 6 dicembre presso l’aeroporto di Linate dopo la segnalazione di un furto ai danni di un italiano di 36 anni. Giunti sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha spiegato di essere stato derubato del suo trolley e dello zaino. Il 36enne ha subito avvertito i poliziotti: dentro la valigia aveva un Air Tag, un dispositivo Apple per la localizzazione in tempo reale. Il segnalatore indicava via Arquà, una traversa di via Padova.

Il segnale del localizzatore

Gli agenti di polizia hanno raggiunto il luogo segnalato dall’Air Tag e hanno individuato subito tre soggetti in strada che alla vista della volante sono rientrati immediatamente all’interno dell’appartamento. I poliziotti hanno fatto irruzione nello stabile trovando all’interno un’ingente quantità di oggetti e capi d’abbigliamento anche di grande valore, tra cui lo zaino e il trolley che poco prima erano stati sottratti a Linate.

Gli altri furti

A seguito di controlli sui beni rinvenuti, ma anche grazie all’ausilio della polizia di frontiera e della visione delle immagini della videosorveglianza dello scalo milanese, gli agenti hanno ricostruito altri quattro furti avvenuti tra l’aeroporto, la stazione di Milano Centrale e via Dante. In particolare, il 29 novembre scorso era stata derubata della borsa una donna italiana di 61 anni in via Dante. A tre turisti cinesi erano state rubate le valigie, mentre a una donna americana in stazione Centrale era stato portato via il trolley, lo zaino e una fotocamera. Anche quest’ultima dentro la valigia aveva un Air Tag.

