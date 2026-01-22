Registro elettronico a scuola, ora serve SPID o CIE

La scuola italiana si prepara a una svolta digitale storica

di Roberto Zonca – Con il decreto-legge Semplificazioni recentemente approvato, lâ€™accesso al registro elettronico scolastico cambia profondamente. Fino ad oggi, studenti e genitori entravano nel sistema con semplici username e password fornite dalle scuole. Presto, invece, tutti gli utenti dovranno utilizzare identitÃ digitali certificate, come SPID (Sistema Pubblico di IdentitÃ Digitale) o Carta dâ€™IdentitÃ Elettronica (CIE), per controllare voti, assenze, comunicazioni ufficiali, compiti e altro ancora.

Questa trasformazione Ã¨ parte di un piÃ¹ ampio disegno di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che punta a rendere sicuri e univoci tutti i canali di accesso ai servizi. La normativa aggiorna le regole pensate oltre un decennio fa, quando i registri online entrarono massicciamente nelle scuole italiane. Allora lâ€™obiettivo era snellire la burocrazia, oggi la prioritÃ Ã¨ garantire un’autenticazione forte e la protezione dei dati personali in un ambiente sempre piÃ¹ digitale.

Lâ€™introduzione obbligatoria di SPID o CIE nel registro elettronico segna lâ€™addio alla “pacchia” delle semplici password (spesso deboli) e alla condivise tra utenti. I rischi di furto di credenziali, e potenziali accessi non autorizzati, saranno cosÃ¬ drasticamente ridotti.

Accesso digitale: cosa cambia per studenti e genitori

La novitÃ piÃ¹ importante riguarda gli studenti delle scuole medie. Secondo la nuova norma, lâ€™accesso al registro elettronico nel primo ciclo di istruzione sarÃ riservato esclusivamente ai genitori o a chi esercita la responsabilitÃ genitoriale tramite SPID o CIE. Fino ad ora, molti ragazzi delle medie avevano credenziali proprie e potevano vedere i voti, le assenze e le comunicazioni scolastiche in autonomia. Da qui in avanti non sarÃ piÃ¹ possibile: solo gli adulti con identitÃ digitale potranno consultare questi dati.

Nelle scuole superiori, invece, gli studenti continueranno a poter accedere al registro in autonomia, ma solo con SPID o CIE attivi. Questo porta allâ€™eliminazione graduale delle vecchie password scolastiche, sostituite da strumenti ufficiali di identificazione digitale riconosciuti dallo Stato.

La ratio della norma Ã¨ duplice: aumentare la sicurezza informatica e tutelare i minori dallâ€™accesso non mediato a informazioni complesse sulla loro carriera scolastica. Allo stesso tempo, alcuni critici sottolineano un potenziale allargamento del divario digitale tra le famiglie che giÃ hanno SPID o CIE e chi invece deve ancora attivarli.

Tempistiche e fase transitoria dellâ€™introduzione SPID/CIE

Il passaggio alle nuove regole avverrÃ attraverso una fase transitoria concordata con scuole e gestori dei sistemi di registro elettronico. Le varie piattaforme dovranno comunicare alle famiglie quando le vecchie credenziali saranno disattivate e come effettuare correttamente lâ€™accesso tramite SPID o CIE. Alcune circolari scolastiche locali, giÃ pubblicate nelle istituzioni, specificano che il passaggio definitivo potrebbe essere accompagnato da periodi di affiancamento alle nuove procedure, per agevolare lâ€™adozione e ridurre disagi.

Va comunque detto che non tutte le scuole hanno ricevuto una data ufficiale di decorrenza per lo stop definitivo delle vecchie credenziali. Ãˆ quindi fondamentale che le famiglie attivino SPID o CIE per tempo, senza aspettare lâ€™ultimo minuto.

SPID e CIE: come ottenerli e differenze pratiche

Per chi non ha ancora SPID, la procedura di attivazione richiede alcuni passaggi: servono documenti di identitÃ validi, la tessera sanitaria con codice fiscale, unâ€™email e un numero di cellulare. Si sceglie uno dei gestori di identitÃ digitale accreditati e si completa la procedura di riconoscimento personale, che puÃ² avvenire online o di persona (es. tramite webcam o sportelli autorizzati).

La Carta dâ€™IdentitÃ Elettronica (CIE) Ã¨ invece un documento rilasciato dal Comune di residenza e integra funzionalitÃ digitali per lâ€™accesso ai servizi online. Anche la CIE puÃ² essere usata al posto di SPID per entrare nel registro elettronico, ma richiede di conoscere e conservare il PIN associato al documento.

Va ricordato che, pur essendo prevista lâ€™opzione SPID o CIE, alcune identitÃ digitali offerte da provider terzi possono comportare costi di gestione annuali; Ã¨ quindi importante informarsi bene sui costi e le condizioni.

Opinioni, reazioni e prospettive future

La rivoluzione digitale del registro elettronico non Ã¨ stata tuttavia accolta con entusiasmo dalle famiglie. BenchÃ© lâ€™obbligo di SPID/CIE sia un passo avanti verso una scuola piÃ¹ sicura e moderna, le difficoltÃ di attivazione del servizio non Ã¨ sempre semplice. Resta perÃ² chiaro che il percorso di digitalizzazione Ã¨ irreversibile: la scuola italiana si allinea cosÃ¬ ad altri settori della pubblica amministrazione, dove SPID e CIE sono giÃ requisiti standard per lâ€™accesso a servizi fondamentali.

