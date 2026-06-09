Striscione ‘Italia agli italiani’, i prof: “gesto grave”. Studenti sanzionati

Sul caso dello striscione ‘L’Italia agli italiani’ esibito da alcuni studenti nell’ultimo giorno di scuola c’è la presa di posizione del corpo docente del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Prendono la parola i prof e ci tengono a precisare alcuni aspetti dell’accaduto. In primis viene segnalato che “lo striscione, e l’odioso messaggio che recava, è stato immediatamente rimosso, per volontà degli studenti e dei docenti presenti, che appena hanno realizzato cosa stava succedendo sono intervenuti”.

“Ai nostri occhi – la sottolineatura dei docenti – la pronta reazione di condanna della comunità scolastica, e soprattutto di allievi e allieve, sorpassa in valore e peso la gravità del gesto compiuto da pochi. Pochi, che la scuola ha provveduto a individuare e sanzionare con gli strumenti previsti dalla normativa in vigore”, informa il liceo classico cesenate.

“La storia del Liceo Monti parla chiaro – viene messo in risalto – da oltre 160 anni la nostra scuola è uno spazio aperto al confronto e al dialogo, anche vivace, in cui non c’è posto per l’odio verso la diversità. Al contrario, consideriamo le differenze un valore prezioso per la crescita culturale e, soprattutto, umana dei nostri studenti. Di anno in anno, i ragazzi trovano nel Monti un ambiente accogliente e inclusivo, capace di valorizzare la provenienza di ciascuno e di trasformarla in un’opportunità di arricchimento reciproco”.

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