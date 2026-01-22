Era tutto molto evidente da tempo… La scarsa prospettiva dei politici occidentali Ã¨ disarmante

di Giuseppe Romeo – Capaci solo di chiudere le stalle quando le mucche sono giÃ scappate. Tra seguaci del globalismo consumistico, devoti alla teologia gender things, ostaggi di sÃ© stessi oggi ognuno si sorprende delle intemperanze trumpiane, il quale, Trump, ha ben compreso con chi ha a che fare e sa che puÃ² alzare la posta nei confronti di una UE senza anima e senza leader.

Tra Macropoleoni in nostalgico ricordo di De Gaulle, alle imitazioni pessime di un thatcherismo d’occasione, una pessima rappresentazione della Germania social democratica e possibilista dimenticata da un Merz votato alle armi e alla finanza, devoti all’autocrazia post-germanica interpretata egregiamente dalla von der Leyen, alla imitazione italiana di un andreottismo inconsapevolmente similgiolittiano di cui non si Ã¨ all’altezza, I Paesi europei, Canada compreso, scoprono di essere stati sostenitori di quel doppio standard che ha affondato quel diritto internazionale di cui si come presentavano difensori e promotori… pur violandolo compiacentemente con il loro alleato storico.

Adesso pretendiamo di recuperare dopo aver rinunciato, per farsi belli al Re, a essere noi stessi. Tra avventurieri dell’integrazione europea pronti a drenare quanto Ã¨ ancora e il piÃ¹ possibile come sperano i Baltici e Kiev delle risorse rimaste. E adesso? Raccolgono… raccogliamo ahimÃ¨ la nostra inconsistenza a livello globale con un Parlamento europeo di piccolo cabotaggio e una Commissione che ha assunto la guida in proprio di ciÃ² che non doveva guidare ma servire.

www.giusepperomeo.eu