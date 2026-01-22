Francia, polemica per i posti vietati ai bambini in prima classe su treni Sncf

PARIGI, 22 GEN – Esplode in Francia la polemica sugli spazi “no kids” a bordo delle carrozze “premium” dei nuovi treni ad alta velocitÃ TGV Parigi-Lione, che promettono “calma” e “confort” tenendo lontani i bambini.

Per far fronte alle critiche, la Sncf ha sottolineato che la nuova classe Premium Ã¨ aperta a tutti “a partire dai 12 anni” e che i posti “Optimum” rappresentano “soltanto l’8% degli spazi proposti nei treni dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬”. Dall’8 gennaio scorso, infatti, Optimum Plus ha preso il posto dei vagoni che Sncf definiva Business PremiÃ¨re sui Tgv Parigi-Lione, dove si concentra il massimo numero di passeggeri per viaggi d’affari in Francia.

La nuova offerta Optimum propone un biglietto modificabile senza spese e un prezzo fisso qualsiasi sia la data di prenotazione (180 euro o 108 se si possiede la carta LibertÃ©). Compreso nel servizio, l’accesso ai Saloni “Grand Voyageur” nelle stazioni, un pasto servito al proprio posto, poltrone spaziose e “un numero limitato di passeggeri”.

Un podcast molto diffuso in Francia, “Gli adulti di domani”, dedicato ai bambini, ha fatto notare che in una comunicazione delle Ferrovie veniva pubblicizzata la nuova classe Top con la frase “Per garantire un massimo di confort a bordo dello spazio dedicato, i bambini non sono accettati“.

Per gli autori del podcast si tratta di “una linea rossa”, con la “prima impresa pubblica di trasporti francesi che cede al ‘no kids’. Invece di creare vagoni per bambini, il gruppo Sncf li esclude”.

Sui social, indignazione per un “segnale disastroso per la natalitÃ ”, un “problema anche culturale, con i bambini alla cui presenza diventiamo intolleranti”.

Qualcuno ha notato che gli animali di compagnia sono accettati in questi spazi vietati ai bambini. “Questi posti Optimum – ha reagito Sncf – rappresentano soltanto l’8% degli spazi a bordo dei nostri treni dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬. Vuol dire che il 92% degli altri posti sono disponibili a tutti e il 100% nei fine settimana”. (ANSA)