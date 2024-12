Ai domiciliari e con braccialetto elettronico, evade e insegue la ex

I carabinieri di Monopoli (Bari) hanno arrestato un 47enne, già ai domiciliari e sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente con applicazione del braccialetto elettronico, per maltrattamenti e atti persecutori. Consultando gli alert del braccialetto applicato alla vittima e all’ex e controllando le telecamere del centro cittadino, i militari hanno accertato che l’uomo, il 6 dicembre, aveva inseguito la donna a distanza ravvicinata per le strade di Monopoli, minacciandola anche con gesti espliciti.

“Disinteressandosi che la violazione della misura in atto sarebbe stata rilevata dai dispositivi elettronici di controllo”, scrivono i carabinieri in una nota, “desisteva dall’inseguimento solo quando la vittima raggiungeva la strada più trafficata”. Il 47enne di Monopoli è stato portato in carcere a Brindisi dai carabinieri. tgcom24.mediaset.it