Bologna, rapina con coltello in treno: due maghrebini denunciati a piede libero

Paura sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme: un passeggero Ã¨ stato rapinato del cellulare da due malviventi armati di coltello

Ãˆ accaduto mentre il treno si trovava all’altezza della stazione Riolo, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Vergato con quelli della stazione di Grizzana Morandi. I militari dell’Arma hanno bloccato i due rapinatori: sono entrambi stranieri, cittadini magrebini e maggiorenni.

La chiamata d’emergenza arriva dagli agenti della Polfer, che segnalano ai carabinieri di un passeggero rapinato a bordo treno da due persone, di cui uno armato di coltello. La vittima Ã¨ un cittadino italiano di 30 anni.

Ad assistere alla scena, il capotreno del convoglio, che proprio in quel momento si ritrovava nel vagone. A seguito della rapina, c’Ã¨ stata una breve colluttazione tra la vittima e i due ladri, che hanno tentato di scappare, scendendo dal treno. Il passeggero rapinato ha tentato di seguirli e a quel punto, uno dei due gli ha mostrato il coltello: “Questo Ã¨ per te”, gli avrebbe detto.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato e identificato i due soggetti: uno di loro, in tasca, aveva il cellulare sottratto poco prima alla vittima e anche il coltello. I due sono stati denunciati a piede libero.

www.ilrestodelcarlino.it