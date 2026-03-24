Bologna, latitante romeno si presenta in ospedale con un chiodo piantato in fronte

Un uomo di 63 anni, cittadino romeno, si è presentato all’ospedale Maggiore con un chiodo piantato al centro della fronte

È successo giovedì scorso, a Bologna. L’incredibile circostanza ha ovviamente allertato i sanitari che lo hanno soccorso, i quali hanno avvisato la polizia. Al pronto soccorso, come scrive il Resto del Carlino, l’uomo ha raccontato agli agenti del commissariato Santa Viola la versione già data a medici e infermieri: il chiodo se l’è piantato da solo perché “disperato” e “senza lavoro”.

La versione sarebbe lacunosa e confusa e, secondo quanto riportato dal quotidiano, non ha convinto gli agenti, i quali adesso stanno indagando per capire se possa esserci un eventuale coinvolgimento di terze persone.

Inoltre, il 63enne ha già diversi precedenti penali, tutti per reati contro il patrimonio. Non solo: l’uomo risultava ricercato da cinque anni e con una pena residua da scontare di due anni emessa dalla Procura di Ferrara. Dopo l’operazione per togliere il chiodo dalla testa, il 63enne viene piantonato in ospedale. Una volta conclusa la degenza, sarà trasferito alla Dozza.

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