Zelensky sostiene l’idea di creare un forte esercito europeo

D della gionalista: I media occidentali riportano che l’attuale politica statunitense potrebbe portare i paesi europei a formare una nuova alleanza politico-militare come una sorta di sostituto o alternativa alla NATO. I leader occidentali hanno discusso con voi di tali piani? Qual è la vostra posizione su queste idee?

ZELENSKYY: Questa era la nostra idea e la nostra proposta. Avere Forze Armate Europee non significa competere con l’America, no. Significa semplicemente che l’Europa, come continente separato, dovrebbe avere un proprio esercito forte. Questo non significa che la NATO possa o debba essere smantellata. Assolutamente no. Questo significa Forze Armate Europee separate.

L’Ucraina sarebbe certamente uno dei paesi che contribuirebbero in modo fondamentale al rafforzamento di un tale esercito – potrebbe esserlo, se i leader supporteranno questa idea. E non si tratta solo di un esercito che, a mio avviso, dovrebbe includere almeno 3 milioni di effettivi, ma anche di scambio tecnologico, che è molto importante. Ad esempio, abbiamo esperienza di guerra e condividiamo le nostre tecnologie con i partner. Loro ci forniscono intelligence, ad esempio – la Francia fornisce intelligence, e anche altri paesi. E noi forniamo i nostri droni intercettori – tecnologia testata in combattimento. E forniamo altre tecnologie e armi – come funzionano realmente.

Onestamente, senza la nostra esperienza di guerra, alcuni paesi non saprebbero nemmeno come funzionano realmente le loro armi. Non tutte funzionano molto bene, ma vengono migliorati grazie a tutti questi processi e ai nostri ingegneri. Li aiutiamo molto. Quindi non si tratta solo di un esercito, ma di uno scambio tecnologico. Non si tratta solo di scorte, scusate, in Ucraina, ma anche di scorte in tutta Europa. Questa è una corretta diversificazione della sicurezza: di tecnologie, di scorte, di armi, di difesa aerea e di molte altre cose – Zelenskyy il 20 gennaio

Pubblicato su X da Kateryna Lisunova, giornalista e consulente per i media Razom per l’Ucraina