Il messaggio privato di Macron a Trump: “Amico mio, ceniamo insieme a Parigi”

Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi del “200% su vini e champagne” francesi. Questo dopo le indiscrezioni secondo cui il presidente Emmanuel Macron intenderebbe declinare l’invito a entrare nel Board of Peace per Gaza, organismo internazionale sostenuto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che Trump sembra voler porre in competizione con le Nazioni Unite come organismo di gestione delle crisi internazionali. “Nessuno lo vuole”, ha risposto il tycoon riferendosi al presidente francese. Ma non si sarebbe fatta attendere la sua replica, postata dallo stesso Trump sul suo social Truth.

“Amico mio, ceniamo insieme a Parigi”

Donald Trump ha pubblicato poi sul suo social network Truth uno screenshot di un messaggio inviatogli dal presidente francese Emmanuel Macron. “Amico mio, siamo totalmente d’accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia”, recita il messaggio. “Posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare a margine ucraini, danesi, siriani e russi”, prosegue il post attribuito al capo dell’Eliseo. “Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che torni negli Stati Uniti”, conclude il messaggio firmato “Emmanuel”.

E dall’Eliseo la conferma

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver proposto in un “messaggio privato” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di organizzare un vertice del G7 a Parigi giovedì 22 gennaio, prevedendo la possibilità di invitare, a margine della riunione, anche la Russia, un’ipotesi che segnerebbe una prima volta dopo quasi quattro anni di guerra in Ucraina. Lo riferisce Le Figaro.

Lo stesso messaggio, dunque, era stato pubblicato da Trump sul suo social Truth ed è stato autenticato dall’entourage del presidente francese, che ha confermato che il contenuto è “ben reale”. Nel testo Macron propone inoltre di invitare anche l’Ucraina, oltre alla Danimarca per discutere delle divergenze sulla Groenlandia, e la Siria, sempre a margine del vertice dei leader del G7.

tgcom24.mediaset.it