Ex segretario Nato Rasmussen: Trump usa parole da “gangster”

Se gli Stati Uniti prendessero possesso della Groenlandia con la forza, sarebbe la “fine dell’ordine mondiale così come lo conosciamo”, ha affermato l’ex segretario generale della Nato ed ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen in un’intervista al Financial Times, sottolineando che Trump sta usando un linguaggio sulla Groenlandia simile a quello dei “gangster” in Russia e Cina che dovrebbe cercare di controllare.

Rutte: “Ho sentito Trump, continueremo a lavorare sulla Groenlandia”

“Ho parlato con Trump della situazione della sicurezza in Groenlandia e nell’Artico. Continueremo a lavorare su questo tema e non vedo l’ora di incontrarlo a Davos alla fine di questa settimana”. Lo scrive su X Mark Rutte, segretario generale della Nato.

tgcom24.mediaset.it