WSJ: “Nato pronta al piano B senza Usa, sarà a trazione europea”

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L’Europa starebbe preparando dietro le quinte un piano di riserva per la Nato, nel caso in cui Trump decidesse di ritirare gli Stati Uniti dall’alleanza o di ridurne il sostegno. Lo ha rivelato in esclusiva il Wall Street Journal.

Secondo il quotidiano americano, l’idea sarebbe quella di rendere l’alleanza molto più guidata dall’Europa — fino a definirla una “Nato europea” — in modo che il continente possa comunque avere modo di difendersi senza fare affidamento quasi esclusivamente sul gigante americano. tgcom24.mediaset.it

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