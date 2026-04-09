Wsj: Trump vuole ritirare truppe da Paesi Nato poco collaborativi

L’amministrazione Trump sta valutando un piano per sanzionare alcuni Paesi della Nato che, a suo giudizio, si sono dimostrati poco collaborativi nei confronti degli Stati Uniti e di Israele durante la guerra contro l’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando funzionari americani.

La proposta prevederebbe il ritiro delle truppe statunitensi dai Paesi Nato ritenuti poco utili allo sforzo bellico contro l’Iran, per poi ridislocarle in nazioni che hanno offerto un sostegno piÃ¹ convinto alla campagna militare americana.

La proposta Ã¨ emersa nel giorno della visita alla Casa Bianca del segretario generale della Nato Mark Rutte, risultando quindi ben lontana dalle recenti minacce del tycoon di ritirare completamente gli Stati Uniti dall’alleanza, un’ipotesi riemersa anche nel corso della giornata. Tuttavia, per legge il ritiro dalla Nato non potrebbe compiersi senza l’approvazione del Congresso dove difficilmente Trump troverebbe una maggioranza disposta a sostenerlo. (ANSA)